«Женский теннис вообще сложно как-то описать». Россиянка Чараева — о своём стиле игры

138-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева попыталась описать свой стиль игры и назвала свои сильные стороны.

«Описать… Женский теннис вообще сложно описать как-то (улыбается). Сейчас в туре очень много девочек, которые добавили физически, стали сильно бить. Но я концентрируюсь на другом теннисе. Мне не нравится игра слишком быстрая, агрессивная.

Мне вообще больше нравится грунт, хотя я сейчас выиграла турнир на крытом харде, но не суть (смеётся). Люблю, когда надо немножко ритм поменять, резаными поиграть, долгие розыгрыши. А когда ты выходишь на хард – допустим, на US Open играешь – там очень быстрые корты, мячи, и всё очень быстро происходит. И у меня какая-то паника внутри начинается: «Так, почему мы не играем, почему у нас нет долгих розыгрышей?»

Я больше теннисист, которому нравится играть долгие матчи, долгие розыгрыши. Хотя у меня достаточно сильная, быстрая подача, потому что я высокая, и, думаю, трудно не подавать быстро с моим ростом [183 см]», — рассказала Чараева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте.

