«Читаю Хоббита на испанском». Теннисистка Чараева — о хобби и изучении иностранного языка

Российская теннисистка Алина Чараева рассказала, что любит читать и чем предпочитает заниматься в свободное от спорта время.

«Давно не читаю книг на русском, сейчас стараюсь хорошо так вложиться в изучение испанского. Я уже спокойно говорю и читаю, но продолжаю учить язык. Читаю испанские книги, смотрю сериалы на испанском.

Я люблю фантастику, Гарри Поттера. Сейчас читаю Хоббита на испанском. Мне очень нравится. Я уже смотрела эти фильмы, и мне учительница посоветовала, говорит: «Ты уже знаешь трилогию, поэтому тебе будет проще даже». Вот такая книга (изображает толстую книгу), она со мной везде летает, но мне уже тяжело её с собой возить», — поделилась Чараева в интервью для «Чемпионата».

