Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Читаю Хоббита на испанском». Теннисистка Чараева — о хобби и изучении иностранного языка

«Читаю Хоббита на испанском». Теннисистка Чараева — о хобби и изучении иностранного языка
Комментарии

Российская теннисистка Алина Чараева рассказала, что любит читать и чем предпочитает заниматься в свободное от спорта время.

«Давно не читаю книг на русском, сейчас стараюсь хорошо так вложиться в изучение испанского. Я уже спокойно говорю и читаю, но продолжаю учить язык. Читаю испанские книги, смотрю сериалы на испанском.

Я люблю фантастику, Гарри Поттера. Сейчас читаю Хоббита на испанском. Мне очень нравится. Я уже смотрела эти фильмы, и мне учительница посоветовала, говорит: «Ты уже знаешь трилогию, поэтому тебе будет проще даже». Вот такая книга (изображает толстую книгу), она со мной везде летает, но мне уже тяжело её с собой возить», — поделилась Чараева в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Алиной читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Из-за травм пропустила в сумме два года». Россиянка Чараева близка к дебюту в топ-100
Эксклюзив
«Из-за травм пропустила в сумме два года». Россиянка Чараева близка к дебюту в топ-100
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android