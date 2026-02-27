Скидки
Российская теннисистка Чараева ответила на вопрос о возможной смене гражданства

Комментарии

138-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Алина Чараева поделилась мнением о смене гражданства в теннисе, а также рассказала, получала ли сама предложения от зарубежных федераций.

«На данный момент какие-то предложения есть. Федерации других стран видят, что у нас есть проблемы, хотят помочь. Но я пока что не думаю об этом, не рассматриваю. Хочу больше сфокусироваться на теннисе, рейтинге, планах», — ответила Чараева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В феврале Чараева завоевала крупнейший титул в карьере, победив на турнире WTA-125 в Мадриде (Испания). Полную версию интервью с Алиной читайте на нашем сайте.

