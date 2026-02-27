«В теннисе всё работает наоборот». Россиянка Алина Чараева — о контрактах и спонсорах

138-я ракетка мира Алина Чараева рассказала о том, как в WTA-туре обстоят дела со спонсорами и денежными контрактами.

«Сейчас молодых игроков подписывают не так охотно, как раньше? Да, во-первых, из-за всей ситуации вокруг. Из-за нашего паспорта нас особо даже не рассматривают для таких контрактов. Обидно, что судят по обложкам.

Во-вторых, это в целом стало сложнее, вот почему. Я с этой недели буду стоять 138-я в рейтинге. У меня есть контракт с ракетками Yonex и вещами adidas. Но эти контракты неденежные, нам не платят. Я говорила с Дианой [Шнайдер], она мне объяснила: «Чтобы получить денежный контракт, надо стоять где-то топ-20».

В теннисе как-то всё наоборот работает. Допустим, ты стоишь в топ-250, и это рейтинг уже неплохой, ты в числе 250 лучших игроков в мире, но деньги ты не зарабатываешь, спонсоров нет. А потом ты начинаешь выигрывать матчи, подниматься выше и тебе говорят: «А вот сейчас давай мы тебе заплатим», — поделилась Алина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Чараевой читайте на нашем сайте.