Ксения Ефремова рассталась с тренером Платеником через месяц после победы на юниорском AO

16-летняя французская теннисистка Ксения Ефремова перестала работать со словацким тренером Владимиром Платеником спустя месяц после своей победы на юниорском Australian Open — 2026. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, это решение было недавно окончательно утверждено окружением молодой теннисистки, которой в апреле исполнится 17 лет. 1 февраля Ефремова выиграла титул на юниорском Открытом чемпионате Австралии и стала первой ракеткой мира среди юниоров.

Платеник в разные годы тренировал Надежду Петрову, Дарью Касаткину, Доминику Цибулкову и Эмму Радукану. Сообщается, что сейчас Ефремова тренируется под руководством француза Эммануэля Планка.

До 2024 года Ксения Ефремова выступала за Россию, но приняла решить спортивное гражданство на французское.

