Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Дубае

Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Медведев ведёт по личным встречам с разгромным перевесом — 7-2 (7-1 на харде). Впервые Даниил победил Феликса ещё в 2018 году, на «Мастерсе» в Канаде, а последнюю победу одержал в прошлом году на АО. После этого Оже-Альяссим выиграл у Медведева на грунте Олимпиады в Париже, а также на харде в четвертьфинале Дохи-2025 (6:3, отказ).