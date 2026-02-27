«Сколько терпеть этот бред — непонятно». Турсунов — о продолжении карьеры Винус Уильямс

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о продолжении выступлений 45-летней американской теннисистки Винус Уильямс в WTA-туре.

«Винус проиграла очередной матч. Вот её статистика побед/поражений за последние 5-6 лет: выиграла 11 [матчей], проиграла 43. Из 11 выигранных матчей всего шесть было над соперницами из топ-100. Из этих шести всего лишь четыре были выше рейтинга топ-50 и лишь одна из этих шести побед была над теннисисткой, находящейся в топ-20.

Сколько можно терпеть этот бред — непонятно, но, видно, она только начинает издеваться над здравым смыслом…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.