Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сколько терпеть этот бред — непонятно». Турсунов — о продолжении карьеры Винус Уильямс

«Сколько терпеть этот бред — непонятно». Турсунов — о продолжении карьеры Винус Уильямс
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о продолжении выступлений 45-летней американской теннисистки Винус Уильямс в WTA-туре.

«Винус проиграла очередной матч. Вот её статистика побед/поражений за последние 5-6 лет: выиграла 11 [матчей], проиграла 43. Из 11 выигранных матчей всего шесть было над соперницами из топ-100. Из этих шести всего лишь четыре были выше рейтинга топ-50 и лишь одна из этих шести побед была над теннисисткой, находящейся в топ-20.

Сколько можно терпеть этот бред — непонятно, но, видно, она только начинает издеваться над здравым смыслом…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android