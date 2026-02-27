Скидки
«Я не изменю своих убеждений». Президент Сербии — об отношениях с Новаком Джоковичем

Новак Джокович
Президент Сербии Александр Вучич высказался о взаимоотношениях с 24-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем. Ранее теннисист высказывал своё недовольство политикой государства, а затем переехал в столицу Греции Афины. Недавно политик и спортсмен встретились и между ними состоялся разговор, сообщил Вучич.

«Я сказал ему, что думаю. Сейчас я бы выразился ещё жёстче — не по отношению к нему лично, а к ситуации, в которой мы находились. Я не изменю своих убеждений под влиянием ни одной звезды спорта, сцены или шоу-бизнеса», — приводит слова Вучича Punto de Break.

Ранее Новак Джокович со своей семьёй посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии, а также наблюдал за соревнованиями по фигурному катанию.

