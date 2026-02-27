Скидки
Циципас поделился мудрой мыслью после поражения в первом круге турнира в Дубае

Циципас поделился мудрой мыслью после поражения в первом круге турнира в Дубае
Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост философского содержания после вылета с турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) в первом круге. Это поражение привело к вылету грека из топ-40 мирового рейтинга.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Стефанос Циципас
30
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Один розыгрыш не определяет матч. Один матч не определяет сезон. Один сезон не определяет наследие. Перестаньте слишком сильно оценивать значимость отдельных моментов», — написал Циципас на личной странице в соцсетях.

Циципас не смог защитить титул чемпиона турнира в Дубае, он потеряет 450 рейтинговых очков и с 30-й позиции опустится как минимум на 12 мест. На данный момент в лайв-рейтинге он является 43-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Стефанос Циципас вылетит из топ-40 рейтинга ATP впервые с 2018 года
Материалы по теме
Медведев рвётся в финал «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Медведев рвётся в финал «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
