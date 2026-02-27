Циципас поделился мудрой мыслью после поражения в первом круге турнира в Дубае
Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост философского содержания после вылета с турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) в первом круге. Это поражение привело к вылету грека из топ-40 мирового рейтинга.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
37
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
30
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Один розыгрыш не определяет матч. Один матч не определяет сезон. Один сезон не определяет наследие. Перестаньте слишком сильно оценивать значимость отдельных моментов», — написал Циципас на личной странице в соцсетях.
Циципас не смог защитить титул чемпиона турнира в Дубае, он потеряет 450 рейтинговых очков и с 30-й позиции опустится как минимум на 12 мест. На данный момент в лайв-рейтинге он является 43-й ракеткой мира.
