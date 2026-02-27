Скидки
Тренер Федерера вспомнил возвращение швейцарца на корт после травмы колена

Комментарии

Хорватский специалист Иван Любичич высказался о работе с титулованным Роджером Федерером. Любичич начал сотрудничать со швейцарцем в 2016 году, когда тот травмировал колено, и помог ему вернуться на корт. Федерер изменил свою игру и завоевал ещё два ТБШ.

«Я слышал и читал много историй о том, как Иван изменил то или это. Трудно что-то конкретно вспомнить: когда ты тренер, работаешь над всем одновременно и говоришь так много, что не знаешь, что в итоге сработает. Одно было ясно: против Рафы нельзя играть резаным. Для меня было очевидно — если он хочет иметь шанс обыграть его, нужно пробивать бэкхенд. Я настаивал на плоском ударе, не на топ-спине.

Мы начали работать над изменениями в сентябре 2016-го и пять месяцев уделяли большое внимание работе на приёме. Но в теннисе так бывает: работаешь над одним элементом, а это отражается на всём остальном. Мы трудились над бэкхендом, и это повлияло на другие аспекты. Сейчас модно говорить, что Любичич изменил его бэкхенд, и раз у меня одноручный удар, значит, я могу тренировать только таких игроков. Тогда сложился идеальный шторм: он стал невероятно уверен в своём бэкхенде. 2017 год получился выдающимся и для его карьеры, и для всей команды. Всё было как во сне», — приводит слова Любичича Punto de Break.

Комментарии
