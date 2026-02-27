Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: россиянин выиграл первый сет 1/2 финала в Дубае
В эти минуты на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинале встречаются чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге.
Россиянин взял первый сет со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев ведёт по личным встречам с разгромным перевесом — 7-2 (7-1 на харде). Впервые Даниил победил Феликса ещё в 2018 году на «Мастерсе» в Канаде, а последнюю победу одержал в прошлом году на АО. После этого Оже-Альяссим выиграл у Медведева на грунте Олимпиады в Париже, а также на харде в четвертьфинале Дохи-2025 (6:3, отказ).
