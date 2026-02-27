Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев, результат матча 27 февраля 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; ATP 500 Дубай

Медведев уверенно вышел в финал «пятисотника» в Дубае, обыграв Оже-Альяссима
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Дубае, в полуфинале обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперников продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По ходу матча Оже-Альяссим сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Медведев подал навылет также семь раз, допустил аналогичное количество двойных ошибок, как и соперник, и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В финале соперником Даниила Медведева станет победитель матча между его соотечественником Андреем Рублёвым и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
Медведев — в финале «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Медведев — в финале «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android