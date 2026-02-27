Медведев уверенно вышел в финал «пятисотника» в Дубае, обыграв Оже-Альяссима

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Дубае, в полуфинале обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперников продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

По ходу матча Оже-Альяссим сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Медведев подал навылет также семь раз, допустил аналогичное количество двойных ошибок, как и соперник, и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В финале соперником Даниила Медведева станет победитель матча между его соотечественником Андреем Рублёвым и нидерландцем Таллоном Грикспором.