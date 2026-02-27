Кафельников высказался о возможном финале Медведев — Рублёв на турнире в Дубае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о финале турнира ATP-500 в Дубае, где могут встретиться два российских теннисиста Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«Замечательно, если в финале Дубая встретятся Медведев и Рублёв. Естественно, это вызовет интерес и радость. Русский финал — это престижно. Будем надеяться, что Андрей тоже справится с задачей и выйдет в финал», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев уже вышел в финал соревнований в Дубае, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2. Андрей Рублёв в полуфинале встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.