Ольховский: когда Медведев уверен, на той стороне должен быть игрок вроде Алькараса

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал «пятисотника» в Дубае.
«Даня играет в своём стиле. Он тянет и в решающий момент ставит такую стенку, которую пробить очень сложно. Когда подача работает и есть такая стена, обыграть такого человека экстремально сложно. За счёт всего этого Даня выигрывает много матчей. Его игра обнадёживает. Всё зависит от того, насколько соперник может пробить эту стенку, а таких немного. Когда Даниил психологически уверен и почти не ошибается, на той стороне должны быть игроки вроде Алькараса или Синнера, которые могут завершать атаку и играть быстрее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
