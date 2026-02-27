Скидки
Ольховский: когда Медведев уверен, на той стороне должен быть игрок вроде Алькараса

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал «пятисотника» в Дубае.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даня играет в своём стиле. Он тянет и в решающий момент ставит такую стенку, которую пробить очень сложно. Когда подача работает и есть такая стена, обыграть такого человека экстремально сложно. За счёт всего этого Даня выигрывает много матчей. Его игра обнадёживает. Всё зависит от того, насколько соперник может пробить эту стенку, а таких немного. Когда Даниил психологически уверен и почти не ошибается, на той стороне должны быть игроки вроде Алькараса или Синнера, которые могут завершать атаку и играть быстрее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
