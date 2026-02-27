Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Дубае
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о выходе чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Дубае. В полуфинале спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Это очень важная победа для Даниила, потому что Альяссим находится на ходу. Это игрок топ-10, у которого недавно был титул в Монпелье. Он вообще хорошо играет в закрытых помещениях. Для Даниила это довольно опасный соперник — здорово, что он смог его обыграть в двух сетах. Это говорит о том, что Даниил набирает ход и форму», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
