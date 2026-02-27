Скидки
Елена Веснина: для турнира в Дубае финал Медведев — Рублёв был бы лучшим исходом

Елена Веснина: для турнира в Дубае финал Медведев — Рублёв был бы лучшим исходом
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина заявила, что в финале турнира категории ATP-500 в Дубае хотела бы видеть матч между двумя россиянами.

«Мне бы очень хотелось увидеть финал Медведев — Рублёв. Для Дубая это был бы лучший исход (смеётся). Там много наших соотечественников. Ребята и девочки не раз признавались, что возникает ощущение, будто играют дома. Много болельщиков и поддержки. Приятно играть, когда трибуны так поддерживают. Если в финале будут Даня и Андрей, это будет круто и для них, и для турнира, и для болельщиков», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

