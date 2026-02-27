Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил матч Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Дубае

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале на турнире категории ATP-500 в Дубае. За выход в финал соревнований Рублёв сражается с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, занимающим 31-ю строчку в рейтинге ATP.
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
Фото: Скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Грикспор. Победитель встречи в финале соревнований сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (1-0 на харде). Он выигрывал у Грикспора в 2023 году на харде в Дохе — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) — и на траве в Галле — 3:6, 6:3, 6:4. Затем, в 2024-м, Андрей уверенно взял верх на грунте «Мастерса» в Мадриде — 6:2, 6:4.
- 27 февраля 2026
-
19:12
-
19:05
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:01
-
17:38
-
16:59
-
15:28
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:01
-
13:30
-
13:00
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
06:28
-
04:42
-
02:32
-
01:38
-
00:48