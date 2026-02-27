Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил матч Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Дубае

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинале на турнире категории ATP-500 в Дубае. За выход в финал соревнований Рублёв сражается с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, занимающим 31-ю строчку в рейтинге ATP.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Грикспор. Победитель встречи в финале соревнований сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (1-0 на харде). Он выигрывал у Грикспора в 2023 году на харде в Дохе — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) — и на траве в Галле — 3:6, 6:3, 6:4. Затем, в 2024-м, Андрей уверенно взял верх на грунте «Мастерса» в Мадриде — 6:2, 6:4.