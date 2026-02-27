Рублёв – Грикспор: россиянин уступил в первом сете полуфинала «пятисотника» в Дубае

Сегодня, 27 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В полуфинальном матче играют 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, занимающий в рейтинге ATP 25-е место. В первом сете российский теннисист уступил. Грикспор завершил партию со счётом 7:5 в свою пользу.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (1-0 на харде). Он выигрывал у Грикспора в 2023 году на харде в Дохе — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) — и на траве в Галле — 3:6, 6:3, 6:4. Затем, в 2024-м, Андрей уверенно взял верх на грунте «Мастерса» в Мадриде — 6:2, 6:4.