Андрей Рублёв проиграл Таллону Грикспору в 1/2 финала турнира ATP-500 в Дубае
18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 1/2 финала турнира категории ATP-500 уступил сопернику из Нидерландов Таллону Грикспору, занимающему в мировом рейтинге 25-е место, и не смог выйти в финал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (6:8).
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
По ходу матча Рублёв сделал 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Грикспор подал навылет 19 раз, допустил также две двойные ошибки и смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В финале Таллон Грикспор сыграет с 11-й ракеткой мира представителем России Даниилом Медведевым
