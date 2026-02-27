Скидки
Андрей Рублёв — Таллон Грикспор, результат матча 27 февраля 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; ATP 500 Дубай

Андрей Рублёв проиграл Таллону Грикспору в 1/2 финала турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 1/2 финала турнира категории ATP-500 уступил сопернику из Нидерландов Таллону Грикспору, занимающему в мировом рейтинге 25-е место, и не смог выйти в финал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (6:8).

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

По ходу матча Рублёв сделал 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Грикспор подал навылет 19 раз, допустил также две двойные ошибки и смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале Таллон Грикспор сыграет с 11-й ракеткой мира представителем России Даниилом Медведевым

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
