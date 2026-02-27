«Понятия не имею, как я это провернул». Грикспор — о победе над Рублёвым в Дубае с травмой

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал победу над 18-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае. Счёт — 7:5, 7:6 (8:6).

«Понятия не имею, как я это провернул, после первого сета я еле ходил. Мне очень повезло на тай-брейке выиграть в двух сетах, я подал и почувствовал что-то в подколенной мышце. Если бы Рублёв выиграл первый сет, не знаю, продолжил бы я вообще», — сказал Грикспор в интервью на корте.

По ходу матча Грикспор брал медицинский тайм-аут. К спортсмену вышел врач, осмотрел его ноги и увёл в подтрибунное помещение. В начале второго сета к Грикспору пришли уже два медика, опросили его по поводу самочувствия и выдали таблетку.