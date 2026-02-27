Скидки
Теннис Новости

Стало известно, с кем сыграет Медведев в финале «пятисотника» в Дубае

Стало известно, с кем сыграет Медведев в финале «пятисотника» в Дубае
Сегодня, 27 февраля, в Дубае продолжился турнир категории ATP-500. Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны оба финалиста турнира.

Во встрече между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, сильнее оказался представитель России, одержав победу со счётом 6:4, 6:2.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во втором полуфинале между ещё одним россиянином, 18-й ракеткой мира Андреем Рублёвым, и его соперником из Нидерландов Таллоном Грикспором (25-я ракетка мира) победу одержал нидерландский спортсмен, завершив матч с результатом 7:5, 7:6 (8:6) в свою пользу.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Таким образом, в финале «пятисотника» в Дубае сыграют Даниил Медведев и Таллон Грикспор. Начало матча запланировано на 18:00 в субботу, 28 февраля.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
