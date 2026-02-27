Стало известно, с кем сыграет Медведев в финале «пятисотника» в Дубае

Сегодня, 27 февраля, в Дубае продолжился турнир категории ATP-500. Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны оба финалиста турнира.

Во встрече между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, сильнее оказался представитель России, одержав победу со счётом 6:4, 6:2.

Во втором полуфинале между ещё одним россиянином, 18-й ракеткой мира Андреем Рублёвым, и его соперником из Нидерландов Таллоном Грикспором (25-я ракетка мира) победу одержал нидерландский спортсмен, завершив матч с результатом 7:5, 7:6 (8:6) в свою пользу.

Таким образом, в финале «пятисотника» в Дубае сыграют Даниил Медведев и Таллон Грикспор. Начало матча запланировано на 18:00 в субботу, 28 февраля.