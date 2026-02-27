Скидки
Медведев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP-500 в Дубае

Медведев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP-500 в Дубае
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP-500 в Дубае после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Если мне попадутся такие же быстрые корты, я могу играть так же хорошо, но таких кортов в туре не особо много. Помню только Брисбен, я там играл хорошо. Счастлив сыграть так, как сделал это сегодня. Мне ещё и сопутствовала моя подача. Ценно, когда тебе не нужно бить по линии для эйса. В целом доволен, как всё получилось, с нетерпением жду финала», — приводит слова Медведева Punto de break.

Также Медведев ответил на вопрос о повторении успеха в Дубае, когда на аналогичном турнире в 2023 году он не проиграл ни сета на пути к финалу, и о возможном праздновании на корте после победы.

«То, что произошло в прошлом, осталось в прошлом. Сейчас важно настоящее. Правда в том, что я хорошо сыграл в этих четырёх матчах, в каждом из них я повышал уровень. На деле этот матч был у меня лучшим, и если я продолжу держать такую тенденцию, то завтра у меня будет больше возможности победить. Я хочу попробовать сделать это, несмотря на то что соперник будет непростым.

Завтра — будь что будет. Выиграю я или проиграю, полечу в Лос-Анджелес. Не знаю, как буду отмечать на корте, но самое главное — быть сфокусированным на матче, постараться сыграть в свой лучший теннис и выиграть ещё один трофей», — сказал Медведев.

Медведев 3 года спустя вновь в финале Дубая! Он в шаге от уникального достижения в карьере
Медведев 3 года спустя вновь в финале Дубая! Он в шаге от уникального достижения в карьере
