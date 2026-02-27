Аргентинца Абояна отстранили на шесть лет и девять месяцев за договорные матчи

Аргентинский теннисист Леонардо Абоян дисквалифицирован на шесть лет и девять месяцев за участие в договорных матчах. Его оштрафовали на $ 40 тыс. ($ 25 тыс. из них – условно). Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

«Игрок признал все предъявленные ITIA обвинения, включая пособничество в заключении пари, сговор с целью подтасовки исхода соревнований, получение денег за невыполнение своих обязательств, а также несообщение о коррупционных предложениях. Абоян, достигший наивысшего в карьере 229-го места в мировом рейтинге одиночного разряда в апреле 2025 года, согласился с санкцией ITIA и отказался от права на слушание перед независимым антикоррупционным представителем», — говорится в заявлении организации.

27-летний Абоян признал нарушение около 30 пунктов регламента антикоррупционной теннисной программы. В период с 2018 по 2025 год он сыграл восемь договорных матчей в одиночном и парном разрядах на турнирах ITF и «челленджерах».