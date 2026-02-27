Скидки
Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе

Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе
В Индиан-Уэллсе (США) определились обладатели уайлд-кард на хардовый «Мастерс» и турнир категории WTA-1000, которые пройдут с 4 по 15 марта.

Теннис. Турнир в Индиан-Уэллсе. Обладатели уайлд-кард.

Мужчины:

Гаэль Монфис (Франция).
Майкл Чжэн (США).
Рафаэль Ходар (Испания).
Мартин Дамм (США).
Закари Свайда (США).

Женщины:

Бьянка Андрееску (Канада).
Слоан Стивенс (США).
Донна Векич (Хорватия).
Дженнифер Брэди (США).
Лили Таггер (Австрия).
Алисия Паркс (США).
Кэти Волынец (США).
Винус Уильямс (США).

Действующей чемпионкой соревнований в Индиан-Уэлле в женском одиночном разряде является российская теннисистка Мирра Андреева, а в мужском одиночном — британец Джек Дрейпер.

