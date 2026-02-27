Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) определились обладатели уайлд-кард на хардовый «Мастерс» и турнир категории WTA-1000, которые пройдут с 4 по 15 марта.

Теннис. Турнир в Индиан-Уэллсе. Обладатели уайлд-кард.

Мужчины:

Гаэль Монфис (Франция).

Майкл Чжэн (США).

Рафаэль Ходар (Испания).

Мартин Дамм (США).

Закари Свайда (США).

Женщины:

Бьянка Андрееску (Канада).

Слоан Стивенс (США).

Донна Векич (Хорватия).

Дженнифер Брэди (США).

Лили Таггер (Австрия).

Алисия Паркс (США).

Кэти Волынец (США).

Винус Уильямс (США).

Действующей чемпионкой соревнований в Индиан-Уэлле в женском одиночном разряде является российская теннисистка Мирра Андреева, а в мужском одиночном — британец Джек Дрейпер.