Кузнецова отреагировала на выступления Медведева и Рублёва в 1/2 финала турнира в Дубае

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о результатах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале на турнире категории ATP-500 в Дубае.
Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2, а Рублёв уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору (5:7, 6:7 (6:8).
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Максимально обидный матч для Рублёва, когда видишь, что у соперника проблемы с бедром, но выжать из этого результат, увы, не можешь. Оба здорово подавали, ну и, конечно, приём голландца навылет на сетболе Андрея получился великолепным.
Даня уверенно обыграл Оже-Альяссима 6:4 6:2, там и сетбол шикарный из 24 ударов, и матчбол приёмом навылет через коридор. Пора уже расколдовывать магию отсутствия нескольких титулов на одном турнире у Медведева. Верим и болеем завтра», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
- 27 февраля 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:16
-
22:44
-
21:18
-
20:55
-
20:32
-
20:28
-
20:02
-
19:12
-
19:05
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:01
-
17:38
-
16:59
-
15:28
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:01
-
13:30
-
13:00
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
09:55