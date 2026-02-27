Кузнецова отреагировала на выступления Медведева и Рублёва в 1/2 финала турнира в Дубае

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о результатах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале на турнире категории ATP-500 в Дубае.

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2, а Рублёв уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору (5:7, 6:7 (6:8).

«Максимально обидный матч для Рублёва, когда видишь, что у соперника проблемы с бедром, но выжать из этого результат, увы, не можешь. Оба здорово подавали, ну и, конечно, приём голландца навылет на сетболе Андрея получился великолепным.

Даня уверенно обыграл Оже-Альяссима 6:4 6:2, там и сетбол шикарный из 24 ударов, и матчбол приёмом навылет через коридор. Пора уже расколдовывать магию отсутствия нескольких титулов на одном турнире у Медведева. Верим и болеем завтра», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.