Кузнецова отреагировала на выступления Медведева и Рублёва в 1/2 финала турнира в Дубае

Кузнецова отреагировала на выступления Медведева и Рублёва в 1/2 финала турнира в Дубае
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о результатах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале на турнире категории ATP-500 в Дубае.

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2, а Рублёв уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору (5:7, 6:7 (6:8).

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Максимально обидный матч для Рублёва, когда видишь, что у соперника проблемы с бедром, но выжать из этого результат, увы, не можешь. Оба здорово подавали, ну и, конечно, приём голландца навылет на сетболе Андрея получился великолепным.

Даня уверенно обыграл Оже-Альяссима 6:4 6:2, там и сетбол шикарный из 24 ударов, и матчбол приёмом навылет через коридор. Пора уже расколдовывать магию отсутствия нескольких титулов на одном турнире у Медведева. Верим и болеем завтра», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

