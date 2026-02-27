Скидки
Эмма Радукану вернулась к предыдущему тренеру перед турниром в Индиан-Уэллсе

Комментарии

25-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вернулась к одному из своих предыдущих тренеров, Марку Петчи, перед стартом турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает The Times.

С британским специалистом Радукану работала на протяжении четырёх месяцев в 2025 году, с марта по июль. Сообщается, что возвращение теннисистки произошло неофициально, о дальнейшем их сотрудничестве пока неизвестно.

Ранее, после Australian Open — 2026, Радукану прекратила сотрудничество с бывшим тренером Рафаэля Надаля Франсиско Ройгом, с которым работала после расставания с Петчи.

Радукану является победительницей Открытого чемпионата США — 2021.

Турнир WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе стартует 4 марта.

