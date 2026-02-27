Скидки
«Пусть не приезжают». Серундоло — о словах Циципаса про турниры в Южной Америке

«Пусть не приезжают». Серундоло — о словах Циципаса про турниры в Южной Америке
19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло отреагировал на слова двукратного финалиста турниров «Большого шлема» грека Стефаноса Циципаса о турнирах в Южной Америке.

Ранее Циципас заявил, что не играет в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, потому что организаторы никогда не делали ему достойных предложений.

«Если они не хотят приезжать сюда, пусть не приезжают. Кто хочет играть на грунте, кто хочет познакомиться с Южной Америкой и открыть для себя города, или поиграть в другой вид тенниса, приедет. Кто не хочет приезжать, поедет на Ближний Восток или в Акапулько. Они могут выбирать, что хотят, играть по своему расписанию. Красота тенниса в том, что календарь гибкий, за исключением турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». После этого каждый выбирает 500-й и 250-й турниры, в которых хочет участвовать, где чувствует себя наиболее комфортно», — приводит слова Серундоло Ubitennis.

