«Это будет сложный матч». Паолини — о четвертьфинале турнира в Мериде с Бултер

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о предстоящей встрече с соперницей из Великобритании Кэти Бултер в четвертьфинале «пятисотника» в Мериде.

«С Кэти всегда приходится бороться. Я знаю её с тех пор, как нам было, наверное, 12 или 13 лет, потому что мы одного возраста. Я даже тренировалась с ней здесь в первые несколько дней. Это будет сложный матч. Она уже сыграла здесь два матча, так что очень хорошо адаптировалась к корту и условиям.

Цель будет заключаться в том, чтобы с самого начала выйти на корт сосредоточенной, с чёткими тактическими идеями, хорошо двигаться и стараться не совершать много ошибок. Думаю, это очень важно на этом корте», — приводит слова Паолини Ubitennis.