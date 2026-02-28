Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет сложный матч». Паолини — о четвертьфинале турнира в Мериде с Бултер

«Это будет сложный матч». Паолини — о четвертьфинале турнира в Мериде с Бултер
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о предстоящей встрече с соперницей из Великобритании Кэти Бултер в четвертьфинале «пятисотника» в Мериде.

Мерида. 1/4 финала
28 февраля 2026, суббота. 04:30 МСК
Жасмин Паолини
7
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
69
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«С Кэти всегда приходится бороться. Я знаю её с тех пор, как нам было, наверное, 12 или 13 лет, потому что мы одного возраста. Я даже тренировалась с ней здесь в первые несколько дней. Это будет сложный матч. Она уже сыграла здесь два матча, так что очень хорошо адаптировалась к корту и условиям.

Цель будет заключаться в том, чтобы с самого начала выйти на корт сосредоточенной, с чёткими тактическими идеями, хорошо двигаться и стараться не совершать много ошибок. Думаю, это очень важно на этом корте», — приводит слова Паолини Ubitennis.

Материалы по теме
Жасмин Паолини вышла в 1/4 финала WTA-500 в Мериде, с «баранкой» обыграв Присциллу Хон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android