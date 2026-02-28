«Это будет сложный матч». Паолини — о четвертьфинале турнира в Мериде с Бултер
Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о предстоящей встрече с соперницей из Великобритании Кэти Бултер в четвертьфинале «пятисотника» в Мериде.
Мерида. 1/4 финала
28 февраля 2026, суббота. 04:30 МСК
7
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
|1
|2
|3
|
|
69
Кэти Бултер
К. Бултер
«С Кэти всегда приходится бороться. Я знаю её с тех пор, как нам было, наверное, 12 или 13 лет, потому что мы одного возраста. Я даже тренировалась с ней здесь в первые несколько дней. Это будет сложный матч. Она уже сыграла здесь два матча, так что очень хорошо адаптировалась к корту и условиям.
Цель будет заключаться в том, чтобы с самого начала выйти на корт сосредоточенной, с чёткими тактическими идеями, хорошо двигаться и стараться не совершать много ошибок. Думаю, это очень важно на этом корте», — приводит слова Паолини Ubitennis.
