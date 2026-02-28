Скидки
Маттео Берреттини: Южная Америка заслуживает проведения турнира высшего уровня

Комментарии

Финалист Уимблдона-2021, 57-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини считает, что Южная Америка заслуживает проведения турнира высшего уровня.

«Лично я считаю, что Южная Америка заслуживает проведения турнира высшего уровня в рамках тура. Здесь люди страстно любят этот вид спорта, и есть много первоклассных игроков. Стадионы в Буэнос-Айресе и Рио были заполнены до отказа, и я знаю, что Сантьяго может предложить то же самое.

Теннис и спорт всегда были связаны с эмоциями, зрителями, атмосферой на корте. Именно эти факторы ATP должна учитывать при распределении крупных турниров. И Южная Америка отвечает всем этим требованиям», — приводит слова Берреттини Flashscore.co.ke.

