«Я впечатлён его уровнем». Грикспор — о предстоящем финале с Медведевым в Дубае

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о предстоящем матче с чемпионом US Open — 2021, 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира ATP-500 в Дубае. Встреча состоится 28 февраля.

«Просто постараюсь восстановиться как можно лучше, сделаю всё, что в моих силах, и, надеюсь, буду готов к завтрашнему дню. Думаю, мне понадобятся обе ноги, чтобы играть против Даниила! Если вспомнить прошлогодний матч, то это была настоящая битва, сумасшедшая игра, невероятный камбэк с моей стороны. Похоже, он возвращается к своей лучшей форме. На этой неделе он играет просто великолепно. Я впечатлён его уровнем», — приводит слова Грикспора The Tennis Gazette.

Напомним, по ходу полуфинального матча с Андреем Рублёвым Грикспор брал медицинский тайм-аут. К спортсмену вышел врач, осмотрел его ноги и увёл в подтрибунное помещение. В начале второго сета к Грикспору пришли уже два медика, опросили его по поводу самочувствия и выдали таблетку.