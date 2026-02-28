Скидки
«Я такого не ожидал». Серундоло — о победе над Навой, ставшей 150-й в его карьере

Комментарии

19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал свою победу над американцем Эмилио Навой (6:1, 6:1) в четвертьфинале турнира ATP-250 в Сантьяго, ставшую для спортсмена 150-й на турнирах серии ATP.

Сантьяго. 1/4 финала
27 февраля 2026, пятница. 21:40 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Эмилио Нава
79
США
Эмилио Нава
Э. Нава

«Я такого не ожидал. Я видел, что Эмилио неплохо играл последние пару дней, поэтому я с самого начала игры был очень сконцентрирован, так как знал, что матч будет действительно тяжёлым. Но мне казалось, что сыграл я очень хорошо. Редко пропускал удары. Очень доволен своим выступлением.

[150 побед] – это много. Немногие игроки могут достичь такого количества побед, поэтому я очень рад такой отметке. Постараюсь достичь большего, установить больше рекордов и продолжить побеждать», – приводит слова Серундоло официальный сайт ATP.

