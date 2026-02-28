«Я такого не ожидал». Серундоло — о победе над Навой, ставшей 150-й в его карьере

19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал свою победу над американцем Эмилио Навой (6:1, 6:1) в четвертьфинале турнира ATP-250 в Сантьяго, ставшую для спортсмена 150-й на турнирах серии ATP.

«Я такого не ожидал. Я видел, что Эмилио неплохо играл последние пару дней, поэтому я с самого начала игры был очень сконцентрирован, так как знал, что матч будет действительно тяжёлым. Но мне казалось, что сыграл я очень хорошо. Редко пропускал удары. Очень доволен своим выступлением.

[150 побед] – это много. Немногие игроки могут достичь такого количества побед, поэтому я очень рад такой отметке. Постараюсь достичь большего, установить больше рекордов и продолжить побеждать», – приводит слова Серундоло официальный сайт ATP.