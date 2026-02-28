«Старался сохранять спокойствие». Рублёв прокомментировал поражение в 1/2 финала в Дубае

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Он уступил нидерландцу Таллону Грикспору (25-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча Грикспор брал медицинский тайм-аут.

«Это было совсем нелегко. У меня было много возможностей, и я ими не воспользовался. Ему явно было нехорошо, но он играл блестяще, начал идти ва-банк и реализовал свои моменты. Старался сохранять спокойствие. В начале второго сета у меня было три брейк-пойнта, и я говорил себе, что рано или поздно получу их», — приводит слова Рублёва Punto de Break.