«Старался сохранять спокойствие». Рублёв прокомментировал поражение в 1/2 финала в Дубае

«Старался сохранять спокойствие». Рублёв прокомментировал поражение в 1/2 финала в Дубае
18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Он уступил нидерландцу Таллону Грикспору (25-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча Грикспор брал медицинский тайм-аут.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Это было совсем нелегко. У меня было много возможностей, и я ими не воспользовался. Ему явно было нехорошо, но он играл блестяще, начал идти ва-банк и реализовал свои моменты. Старался сохранять спокойствие. В начале второго сета у меня было три брейк-пойнта, и я говорил себе, что рано или поздно получу их», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

