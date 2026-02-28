Селехметьева проиграла Стирнс в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине
76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в американском Остине, проиграв в матче 1/4 финала представительнице США Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:5, 5:7.
Остин. 1/4 финала
28 февраля 2026, суббота. 03:05 МСК
76
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|5
|
|5
|7
62
Питон Стирнс
П. Стирнс
Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Стирнс сделала в игре пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнта из 14.
За выход в финал турнира Питон Стирнс поспорит с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (80-й номер рейтинга WTA).
