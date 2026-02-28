Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева — Питон Стирнс, результат матча 28 февраля 2026, счет 1:2, 1/4 финала, WTA-250, Остин

Селехметьева проиграла Стирнс в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине
Комментарии

76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в американском Остине, проиграв в матче 1/4 финала представительнице США Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:5, 5:7.

Остин. 1/4 финала
28 февраля 2026, суббота. 03:05 МСК
Оксана Селехметьева
76
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 5
6 		5 7
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Стирнс сделала в игре пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнта из 14.

За выход в финал турнира Питон Стирнс поспорит с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (80-й номер рейтинга WTA).

Сетка турнира в Остине
Календарь турнира в Остине
Материалы по теме
Топ-события субботы: Дер-Класикер, финал с Медведевым в Дубае, СКА — «Локо», РПЛ и НБА
Топ-события субботы: Дер-Класикер, финал с Медведевым в Дубае, СКА — «Локо», РПЛ и НБА
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android