Селехметьева проиграла Стирнс в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине

76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в американском Остине, проиграв в матче 1/4 финала представительнице США Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 7:5, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Стирнс сделала в игре пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнта из 14.

За выход в финал турнира Питон Стирнс поспорит с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (80-й номер рейтинга WTA).