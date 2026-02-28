Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича и вышел в финал турнира ATP-500 в Акапулько

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В полуфинальном матче он обыграл 84-й номер рейтинга ATP из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Коболли 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В финале турнира Коболли сыграет победителем матча между американцами Фрэнсисом Тиафо (28-й номер рейтинга ATP) и Брэндоном Накашимой (29).