Миомир Кецманович — Флавио Коболли, результат матча 28 февраля 2026, счёт 1:2, второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича и вышел в финал турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В полуфинальном матче он обыграл 84-й номер рейтинга ATP из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Акапулько. 1/2 финала
28 февраля 2026, суббота. 04:10 МСК
Миомир Кецманович
84
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Флавио Коболли
20
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Коболли 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В финале турнира Коболли сыграет победителем матча между американцами Фрэнсисом Тиафо (28-й номер рейтинга ATP) и Брэндоном Накашимой (29).

