«Стараюсь выигрывать на каждом турнире». Даниил Медведев — перед финалом в Дубае

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира в Дубае.

«Прежде всего, очень важно вернуть мой прежний уровень игры, чтобы я мог регулярно доходить до финалов турниров. Тем не менее каждый новый матч — это новая история. Вообще, я стараюсь выигрывать на каждом турнире. Пока получается так, что везде я выигрывал по одному разу. Будет забавно наконец‑то победить где‑то дважды», — цитирует Медведева пресс‑служба дубайского турнира.

В финале «пятисотника» в Дубае сыграют Даниил Медведев и Таллон Грикспор. Начало матча запланировано на 18:00 в субботу, 28 февраля.