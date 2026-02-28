Жасмин Паолини обыграла Кэти Бултер и вышла в 1/2 финала WTA-500 в Мериде

В ночь с 27 на 28 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч 1/4 финала между седьмой ракеткой мира и первой сеяной Жасмин Паолини из Италии и 69-й в мировом рейтинге англичанкой Кэти Бултер. Встреча закончилась победой Паолини в трёх сетах — 0:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Бултер ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Жасмин Паолини встретится с 63-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании.