Жасмин Паолини — Кэти Бултер, результат матча 28 февраля 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA-500 в Мериде

Жасмин Паолини обыграла Кэти Бултер и вышла в 1/2 финала WTA-500 в Мериде
В ночь с 27 на 28 февраля мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч 1/4 финала между седьмой ракеткой мира и первой сеяной Жасмин Паолини из Италии и 69-й в мировом рейтинге англичанкой Кэти Бултер. Встреча закончилась победой Паолини в трёх сетах — 0:6, 6:3, 6:3.

Мерида. 1/4 финала
28 февраля 2026, суббота. 06:20 МСК
Жасмин Паолини
7
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 6
6 		3 3
         
Кэти Бултер
69
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Бултер ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Жасмин Паолини встретится с 63-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде
«Стараюсь выигрывать на каждом турнире». Даниил Медведев — перед финалом в Дубае
Новости. Теннис
