Арина Соболенко побывала на показе Gucci в Милане во время Недели моды

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко во время Недели моды в Милане (Италия) посетила показ модного дома Gucci, с которым сотрудничает.

Фото: Jacopo Raule/Getty Images

О начале сотрудничества с известным домом моды Соболенко объявила в январе 2026 года.

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырёхкратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Соболенко является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». На минувшем Australian Open — 2026 она дошла до финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

