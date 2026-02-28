Сонего снялся с «тысячника» в Индиан-Уэллсе, его заменит Хуан-Мануэль Серундоло

64-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети.

Сонего заменит аргентинский спортсмен Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий в мировом рейтинге 70-е место.

Турнир ATP-1000 в американском Индиан-Уэллсе начнётся в среду, 4 марта. Его действующим победителем является британский теннисист Джек Дрейпер, нынешняя 15-я ракетка мира. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

В 2023 году Лоренцо Сонего в составе сборной Италии становился победителем Кубка Дэвиса.