Джессика Пегула объяснила, почему занимается теннисом в семье миллиардеров

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, почему решила заниматься теннисом. Американка родилась в семье Терри и Ким Пегулы, чьё состояние по разным оценкам составляет около $ 7,5 млрд. Родители Джессики владеют командами «Баффало Биллс» Национальной футбольной лиги (НФЛ) и «Баффало Сэйбрз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я люблю теннис с детства, ещё до того, как у меня появились деньги, команды или что-то подобное. Когда мне было лет шесть, я мечтала стать первой ракеткой мира. Сколько себя помню, моей мечтой было стать лучшей, играть в туре, выигрывать турниры «Большого шлема». Здорово оглянуться назад и сказать, что я упорно работала, чтобы мои мечты стали реальностью», — приводит слова Пегулы Punto de Break.