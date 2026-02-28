Даниил Медведев — Таллон Грикспор: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Дубае

Сегодня, 28 февраля, на хардовых кортах Дубая (ОАЭ) продолжается турнир категории ATP-500. В финале встретятся чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, занимающий 25-ю строчку в мировом рейтинге.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Трансляцию матчей на турнирах ATP показывает BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев — Таллон Грикспор.

Грикспор ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Медведева как раз на этом корте, год назад — 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 в четвертьфинале. При этом Даниил вёл 3:1 во втором сете, а перед тай-брейком упустил четыре матчбола на приёме.