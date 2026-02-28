Скидки
«Думаю, дай бог долететь спокойно». Бублик — о закрытии воздушного пространства в ОАЭ

«Думаю, дай бог долететь спокойно». Бублик — о закрытии воздушного пространства в ОАЭ
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что успел вылететь из Дубая (ОАЭ) до того, как во всей стране временно закрыли воздушное пространство из-за конфликта между США и Ираном. Бублик летит в Лос-Анджелес (США).

«Вылетали из Дубая, думаю, дай бог долететь спокойно. Вылетели из воздушного пространства Ирана, открываю новости, а там вот так», — написал Бублик в своём телеграм-канале.

В эти дни в Дубае проходит турнир категории ATP-500, Бублик потерпел поражение во втором круге от представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Сегодня, 28 февраля, состоится финал соревнований между Грикспором и российским теннисистом Даниилом Медведевым.

