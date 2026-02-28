Скидки
Фриц раскритиковал смену мячей и их качество перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе

Фриц раскритиковал смену мячей и их качество перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе
Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался на тему смены марки используемых мячей накануне предстоящего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Ранее появилась информация о том, что бренд используемых на турнире мячей сменится с Penn на Dunlop.

«На быстрых кортах мячи Dunlop хороши, но на медленных они ужасны. Раньше такого не было, поэтому мне кажется, что было бы неплохо также почаще менять мячи. Семь или девять геймов – это перебор. Как-то при счёте 3-3 в первом сете я смотрел на мяч и думал: «Как мы этим играем в профессиональный теннис? Это же смешно».

Например, в Делрэе ты играешь два матча, и мячи кажутся воздушными шарами. Ты не сможешь сделать удар навылет, даже если очень постараешься. Они становятся огромными. Такого раньше не было. Ощущение от нового мяча остаётся похожим, касание хорошее, но теперь он «надувается» гораздо быстрее, чем раньше», – приводит слова Фрица Punto de Break.

Медведев презирал «наждачный» хард Индиан-Уэллса. Его сменили, но Даниил всё ещё недоволен
Медведев презирал «наждачный» хард Индиан-Уэллса. Его сменили, но Даниил всё ещё недоволен
