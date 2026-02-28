«Я обязана показать хороший матч». Винус Уильямс — о своём настрое на турнире в Остине

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, с каким настроением подходила на турнир категории WTA-250 в Остине (США).

«Нужно понимать: «Боже, я обязана показать хороший матч для людей». Мы это сделали. Мы били сильно, делали эйсы, били по мячу изо всех сил. Важно то, как мы проявили себя на корте», — сказала Уильямс после парного матча.

Винус Уильямс выступала в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс, американки потерпели поражение в первом круге от пары Сторм Хантер (Австралия)/Тэйлор Таунсенд (США).