Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я обязана показать хороший матч». Винус Уильямс — о своём настрое на турнире в Остине

«Я обязана показать хороший матч». Винус Уильямс — о своём настрое на турнире в Остине
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, с каким настроением подходила на турнир категории WTA-250 в Остине (США).

«Нужно понимать: «Боже, я обязана показать хороший матч для людей». Мы это сделали. Мы били сильно, делали эйсы, били по мячу изо всех сил. Важно то, как мы проявили себя на корте», — сказала Уильямс после парного матча.

Винус Уильямс выступала в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс, американки потерпели поражение в первом круге от пары Сторм Хантер (Австралия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Материалы по теме
«Сколько терпеть этот бред — непонятно». Турсунов — о продолжении карьеры Винус Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android