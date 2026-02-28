«Не знаю, сможет он ли сыграть в финале». Рублёв — после поражения от Грикспора в Дубае

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне игры представителя Нидерландов Таллона Грикспора, которому проиграл в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча Грикспор испытывал проблемы со здоровьем и брал медицинский тайм-аут.
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
«Во время медицинского перерыва я был довольно спокоен, потому что в предыдущем гейме у меня было много возможностей, три брейк-пойнта, которые я не смог реализовать. Конечно, это было нелегко, потому что у меня было много возможностей и я не смог ими воспользоваться.
Думаю, Таллон чувствовал себя неважно, но он сделал всё, что в его силах. Не знаю, сможет ли он сыграть в финале, но это был его день», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В финале «пятисотника» в Дубае Таллон Грикспор сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдёт сегодня, 28 февраля.
