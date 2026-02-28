Скидки
«Не знаю, сможет он ли сыграть в финале». Рублёв — после поражения от Грикспора в Дубае

«Не знаю, сможет он ли сыграть в финале». Рублёв — после поражения от Грикспора в Дубае
18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне игры представителя Нидерландов Таллона Грикспора, которому проиграл в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча Грикспор испытывал проблемы со здоровьем и брал медицинский тайм-аут.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Во время медицинского перерыва я был довольно спокоен, потому что в предыдущем гейме у меня было много возможностей, три брейк-пойнта, которые я не смог реализовать. Конечно, это было нелегко, потому что у меня было много возможностей и я не смог ими воспользоваться.

Думаю, Таллон чувствовал себя неважно, но он сделал всё, что в его силах. Не знаю, сможет ли он сыграть в финале, но это был его день», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В финале «пятисотника» в Дубае Таллон Грикспор сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдёт сегодня, 28 февраля.

