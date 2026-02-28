«Очень горд собой». Коболли — после выхода в финал турнира ATP-500 в Акапулько
20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли, вышедший в финал турнира категории ATP-500 в Акапулько после победы над сербом Миомиром Кецмановичем, прокомментировал своё выступление.
Акапулько. 1/2 финала
28 февраля 2026, суббота. 04:10 МСК
84
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
20
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Мы сыграли потрясающий трёхчасовой матч. Очень доволен тем, что дошёл до своего первого финала здесь. Мне немного повезло в конце в ключевых моментах, но я очень горд собой, потому что было непросто вернуться [после поражения] во втором сете и сделать брейк в третьем. Вынужден попросить прощения у своей команды, потому что я немного нервничал в конце третьего сета, но мне очень помогли. В важные моменты тебе нужно надавить на соперника, и это получилось», — цитирует Коболли Punto de break.
