«Очень горд собой». Коболли — после выхода в финал турнира ATP-500 в Акапулько

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли, вышедший в финал турнира категории ATP-500 в Акапулько после победы над сербом Миомиром Кецмановичем, прокомментировал своё выступление.

Акапулько. 1/2 финала
28 февраля 2026, суббота. 04:10 МСК
Миомир Кецманович
84
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Флавио Коболли
20
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Мы сыграли потрясающий трёхчасовой матч. Очень доволен тем, что дошёл до своего первого финала здесь. Мне немного повезло в конце в ключевых моментах, но я очень горд собой, потому что было непросто вернуться [после поражения] во втором сете и сделать брейк в третьем. Вынужден попросить прощения у своей команды, потому что я немного нервничал в конце третьего сета, но мне очень помогли. В важные моменты тебе нужно надавить на соперника, и это получилось», — цитирует Коболли Punto de break.

Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича и вышел в финал турнира ATP-500 в Акапулько
