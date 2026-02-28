«Уже возраст, ребят, уже непросто». Соболенко прошла теннисный блиц-опрос

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла небольшой блиц-опрос, вопросы которого касались взаимоотношений с другими спортсменками.

– С кем из теннисисток ты бы поменялась навыком подачи?

– Может быть, с Леной [Рыбакиной].

– С кем из теннисисток ты бы хотела познакомиться получше?

– Ну ты же не познакомишься со всеми, чтобы быть прямо лучшими друзьями, поэтому как-то не знаю.

– С кем из теннисисток у тебя всегда получаются тяжёлые матчи?

– Лена [Рыбакинa], Коко [Гауфф], Ига [Швёнтек], с Миррой [Андреевой] последние матчи были тяжёлые. Ну что-то как-то, по ходу, со всеми. Уже возраст, ребят, знаете, уже непросто.

– С кем из теннисисток ты бы записала подкаст?

– С Бадосой было бы прямо вообще душевно, от души душевно в душу, было бы классно. С молодыми девчонками – они такие молодцы на самом деле.

– С кем из легендарных теннисисток прошлого, против которых ты не играла, ты бы хотела сыграть?

– Штеффи Граф, — сказала Соболенко в видео First&Red.