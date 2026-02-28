Фриц в шутку предположил, что может помочь ему обыграть Алькараса

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц иронично высказал предположение насчёт того, что поможет обыграть ему испанца Карлоса Алькараса, занимающего в мировом рейтинге первую строчку.

Фриц известен своей любовью к видеоиграм, он периодически ведёт в интернете трансляции, в время которых играет в одну из игр и разговаривает с подписчиками.

«Карлос обожает играть. Он с удовольствием играет в Teamfight Tactics. Я немного пообщался с ним о League of Legends, чтобы посмотреть, заинтересует ли его эта игра и не подсядет ли он на неё. Слушайте, если он по-настоящему увлечётся League of Legends… возможно, это увеличит мои шансы победить его. Если же он подсядет на неё, это может на него повлиять и он будет играть хуже. Хотя есть и вероятность, что он будет играть даже лучше. Кто знает?» — приводит слова Фрица Punto de Break.