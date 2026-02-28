Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фриц в шутку предположил, что может помочь ему обыграть Алькараса

Фриц в шутку предположил, что может помочь ему обыграть Алькараса
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц иронично высказал предположение насчёт того, что поможет обыграть ему испанца Карлоса Алькараса, занимающего в мировом рейтинге первую строчку.

Фриц известен своей любовью к видеоиграм, он периодически ведёт в интернете трансляции, в время которых играет в одну из игр и разговаривает с подписчиками.

«Карлос обожает играть. Он с удовольствием играет в Teamfight Tactics. Я немного пообщался с ним о League of Legends, чтобы посмотреть, заинтересует ли его эта игра и не подсядет ли он на неё. Слушайте, если он по-настоящему увлечётся League of Legends… возможно, это увеличит мои шансы победить его. Если же он подсядет на неё, это может на него повлиять и он будет играть хуже. Хотя есть и вероятность, что он будет играть даже лучше. Кто знает?» — приводит слова Фрица Punto de Break.

Материалы по теме
Фриц раскритиковал смену мячей и их качество перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android