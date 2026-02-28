Даниил Медведев стал чемпионом турнира ATP-500 в Дубае. Таллон Грикспор снялся с финала
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Его соперник по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор (25-й номер рейтинга), снялся с матча за титул из-за травмы.
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Грикспор испытывал проблемы со здоровьем ещё по ходу полуфинального матча, в котором обыграл россиянина Андрея Рублёва. Та встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).
Этот титул стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева и вторым в нынешнем сезоне после победы в Брисбене (Австралия). Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023).
