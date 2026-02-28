Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем одного турнира ATP дважды

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл один турнир серии ATP дважды. Это произошло на «пятисотнике» в Дубае. Медведев стал чемпионом турнира ATP-500 в Дубае без финальной борьбы. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

Днём ранее Грикспор также жаловался на боль во время полуфинального матча с другим россиянином, Андреем Рублёвым, однако после медицинского тайм-аута смог продолжить встречу и одержать в ней победу.

Этот титул стал 23-м в карьере Медведева, 21 из них он завоевал на хардовом покрытии.