Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем одного турнира ATP дважды
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл один турнир серии ATP дважды. Это произошло на «пятисотнике» в Дубае. Медведев стал чемпионом турнира ATP-500 в Дубае без финальной борьбы. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Днём ранее Грикспор также жаловался на боль во время полуфинального матча с другим россиянином, Андреем Рублёвым, однако после медицинского тайм-аута смог продолжить встречу и одержать в ней победу.
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Этот титул стал 23-м в карьере Медведева, 21 из них он завоевал на хардовом покрытии.
