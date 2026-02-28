Скидки
«Не так я хотел выигрывать». Медведев — после завоевания титула из-за снятия Грикспора

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в соцсети пост после завоевания титула победителя турнира категории ATP-500 в Дубае.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без финальной борьбы. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

«Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», — написал Медведев у себя в аккаунте в соцсети X.

Днём ранее Грикспор также жаловался на боль во время полуфинального матча с другим россиянином, Андреем Рублёвым, однако после медицинского тайм-аута смог продолжить встречу и одержать в ней победу — 7:5, 7:6 (8:6).

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 6
7 		7 8
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Новости. Теннис
