«Не так я хотел выигрывать». Медведев — после завоевания титула из-за снятия Грикспора

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в соцсети пост после завоевания титула победителя турнира категории ATP-500 в Дубае.
Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без финальной борьбы. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.
«Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», — написал Медведев у себя в аккаунте в соцсети X.
Днём ранее Грикспор также жаловался на боль во время полуфинального матча с другим россиянином, Андреем Рублёвым, однако после медицинского тайм-аута смог продолжить встречу и одержать в ней победу — 7:5, 7:6 (8:6).
